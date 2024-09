Großflächiger Stromausfall im Raum Innsbruck, Personen aus Lift befreit

Innsbruck – Einen großflächigen Stromausfall in ihrem Versorgungsgebiet vermeldeten am Sonntagabend die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). „Unsere Techniker:innen sind gerade dabei, die Störung zu beheben“, hieß es auf der Webseite.

Wie die Leitstelle Tirol bestätigte, führte der Stromausfall zu zwei Einsätzen in Innsbruck. In der Tschamlerstraße blieben acht Personen in einem Lift stecken, in der Unterbergerstraße eine Person. Die Berufsfeuerwehr konnte sie unverletzt bergen.