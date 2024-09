SPÖ-Präsidium um Einigkeit bemüht

Als einzige der im Parlament vertretenen Parteien hat die SPÖ die Aufarbeitung des Ergebnisses der Nationalratswahl bereits am Montag gestartet. Am Vormittag traf sich das Parteipräsidium, am Nachmittag kommt der Vorstand zusammen. Danach will Parteichef Andreas Babler ein Statement abgeben. An einer neuerlichen Führungsdebatte wollte von den Funktionären niemand anstreifen, die Parteigranden waren größtenteils um Einigkeit bemüht.

Grundsätzlich zeigten sich jene, die am Weg in den roten Klub im Parlament an zahlreichen Medienvertretern vorbei mussten (Niederösterreich-Chef Sven Hergovich und die dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures kamen durch den Hintereingang), aber eher wortkarg. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian "war schon immer Team Wohnzimmer und nicht Team Balkon", und wolle seinem Parteichef darum nichts über die Medien ausrichten. Für eine Personaldebatte sei jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt. "Könn'ma bitte über Inhalte reden und nicht über Personen?", war er schon leicht verärgert.

Schönreden wollte das Ergebnis, praktisch dasselbe wie beim Minusrekord vor fünf Jahren, aber niemand. Frauensprecherin Eva Maria Holzleitner, die in Begleitung eines neuen Präsidiumsmitgliedes, dem FSG-Bundesjugendvorsitzenden Fabian Edlinger ins Parlament kam, sagte: "Mit Platz drei kann man nicht zufrieden sein". Der Tiroler Parteichef Georg Dornauer sah "ein sehr bitteres Ergebnis". Gewerkschafter Josef Muchitsch: "Der dritte Platz tut weh". Allesamt betonten die Präsidiumsmitglieder, dieses in den Gremien genau analysieren zu wollen.

Wer Teil des Verhandlungsteams für Sondierungsgespräche ist, an dem Babler schon basteln dürfte, war am Montagvormittag noch nicht zu erfahren. Mit einer Regierungsbeteiligung liebäugelte am Tag nach der Wahl sowohl der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser - "Die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, ist bei den Sozialdemokraten sehr stark ausgeprägt" - als auch der Leiter der Delegation im EU-Parlament Andreas Schieder. "Für die SPÖ war es immer kein Fehler zu regieren". Auch betonte Schieder die Rolle von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Regierungsbildung.

"Keinen Rückenwind" durch dieses Ergebnis sieht der steirische SPÖ-Chef Anton Lang bei der Landtagswahl in knapp zwei Monaten. Er betonte aber auch, dass seine Landespartei oft einen anderen Weg gehe als die Bundespartei. In welcher Rolle er die SPÖ künftig sieht, da war er noch deutlicher: "Die SPÖ ist keine typische Oppositionspartei. Wenn es geht, sollten wir in die Regierung." Für stehe aber auch außer Frage: "Mit einer FPÖ unter der Führung von Herbert Kickl ist es nicht möglich, Gespräche zu führen."