Bereits 83 Tote nach Sturm "Helene" in den USA

Der Sturm war am späten Donnerstagabend mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern und damit als "extrem gefährlicher" Hurrikan der Stufe vier südlich von Tallahassee in Florida auf Land getroffen. Anschließend schwächte er sich aber ab.

Wohnhäuser, Geschäftsgebäude und Straßen wurden im Gefolge des Sturms beschädigt oder komplett zerstört, mehr als 2,7 Millionen Haushalte in zehn US-Staaten waren am Samstag immer noch ohne Strom. In sechs US-Staaten wurde der Notstand ausgerufen. Die Such- und Rettungsarbeiten gingen am Sonntag weiter.