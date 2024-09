Einreichungen zum hdgö-Architekturwettbewerb zu sehen

Das Berliner Architekturbüro O&O Baukunst ist Mitte September als Sieger des Architekturwettbewerbs zur Realisierung des Haus der Geschichte Österreich (hdgö) im Museumsquartier Wien präsentiert worden. Ab morgen, Dienstag, ist für fünf Tage nicht nur das Siegerprojekt, sondern sind auch die zehn unterlegenen Entwürfe des EU-weiten, nicht offenen einstufigen Realisierungswettbewerbs in den Barocken Suiten des Areals (jeweils 10-17 Uhr) zu besichtigen.

Auf diese Weise kann man sich davon überzeugen, welche Alternativen der 16-köpfigen, international besetzten Jury unter Vorsitz der Architektin Elke Delugan-Meissl vorgelegen sind. Den Vorzug gab man einer Einreichung mit viergeschossigem Holzbau, der im kleinen Klosterhof zwischen Mariahilfer Straße und Fürstenhof ab Herbst 2028 dem Geschichtsmuseum als Eingangsportal an seinem künftigen Standort dienen wird. "Der Entwurf fügt sich mit einer Selbstverständlichkeit in die bestehende Bebauung ein und etabliert eine gute Anbindung an den Bestand, der mit seiner Umplanung eine vorteilhafte Gliederung erfährt", lobte die Jury.