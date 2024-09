Le Pen wegen Verdachts auf Veruntreuung von EU-Geld vor Gericht

Die französische rechts-außen-Politikerin Marine Le Pen steht im Verdacht, sieben Millionen Euro an EU-Geldern veruntreut zu haben. Insgesamt sind 28 Personen in der Causa angeklagt.

Paris – In der Affäre um mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im EU-Parlament müssen sich Marine Le Pen und weitere französische Rechtsnationale von heute an vor einem Pariser Strafgericht verantworten. Den insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Die juristische Aufarbeitung der Vorwürfe fällt in eine Phase, in der das Rassemblement National so stark wie noch nie dasteht. Die bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im Juni bereits als potenzieller Sieger gehandelten Rechtsnationalen landeten am Ende zwar nur auf Rang drei.