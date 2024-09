In der Veranstaltungsreihe „Quo Vadis Fundamentum“ kann man in die Gedankenwelten außergewöhnlicher Persönlichkeiten eintauchen: Bei der heurigen Auflage am 24. Oktober tritt die berühmte Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) quasi in einen Dialog mit sich selbst. Der Reinerlös fließt wie immer an Tiroler Benefizprojekte.