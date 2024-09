Inzinger Ringer überzeugten gegen Klaus, groeß Bühen für Tiroler Flag-Footballer

Ringen: Der RSC Inzing machte im oberen Play-off der Ringer-Bundesliga durch den 40:16-Sieg in Klaus einen großen Schritt in Richtung Final­einzug. Im unteren Play-off verloren Vollkraft Innsbruck (22:34 in Hörbranz) und Hötting/Hatting (24:34 in Wien). 2. Bundesliga: Wals Juniors – Inzing Juniors 30:20.