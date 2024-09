Der „Monica-Effekt“ wirkt immer noch: Monica Bellucci feiert ihren 60. Geburtstag

Und wieder einmal beherrschte sie den roten Teppich: Im schwarzen Satin-Kleid mit tiefem Dekolleté und mit voluminöser Cat-Eye-Sonnenbrille schritt Monica Bellucci elegant beim Filmfestival von Venedig an den Fotografen vorbei. Wenn die italienische Schauspielerin erscheint, wird es still und die Blicke sind auf sie gerichtet. Ein Kollege nannte dies den „Monica-Effekt“. Am 30. September wird Bellucci 60 Jahre alt.