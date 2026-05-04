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„Damals“ am Muttertag: Wir suchen Leserfotos von anno dazumal
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen?
Fürs nächste Mal freuen wir uns auf alte Bilder (20er- bis 90er-Jahre) zum Thema „Damals am Muttertag“. Bitte einscannen, via Galerie hochladen und im Bildtext mit Ort, Jahr und die Namen angeben.