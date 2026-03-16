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„Damals am Palmsonntag“ in Tirol: Wir suchen Leserfotos von anno dazumal
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen?
Vor Ostern sollen die Erinnerungen an den Palmsonntag wieder lebendig werden. Bitte scannen Sie Ihre Fotos ein, laden Sie sie hoch und geben Sie direkt in der Bildbeschreibung Ort und Jahreszahl an.