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„Damals“ beim Ausflug: Wir suchen Leserfotos von anno dazumal
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen?
Fürs nächste Mal freuen wir uns auf alte Fotos (20er- bis 90er-Jahre) zum Thema „Damals beim Ausflug“ – mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß. Bitte die Bilder einscannen, via Bildergalerie hochladen und direkt in der Bildbeschreibung mit Ort, Jahr und den Namen der darauf abgebildeten Personen versehen.