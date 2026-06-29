Ein Sommer wie er früher einmal war: Wir suchen Fotos von „Damals am See“

Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen?

Wir freuen uns nun auf Ihre Bilder von „Damals am See“ (ca. 1920er- bis 1990er-Jahre). Bitte scannen Sie Ihre Aufnahmen ein, laden Sie sie hier hoch und schreiben Sie in der Bildbeschreibung das Jahr, die Namen der Personen und eine kurze Anekdote dazu.