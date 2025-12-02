Jetzt Fotos hochladen!
Eine Zeitreise in Bildern: Nikolaus und Krampus damals in Tirol
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen? Wie hat man damals in Tirol gelebt?
Für diese Folge suchen wir alte Aufnahmen zum Thema „Damals mit Nikolaus und Krampus“.
Bitte einfach Fotos einscannen und hier hochladen, gern mit Ort, Jahreszahl und netten kleinen Anekdoten versehen.