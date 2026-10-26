Erntedank, Kastanien oder Wandern: Wir suchen Fotos von „damals“ im Herbst

Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen?

Wir freuen uns nun auf Ihre Bilder von „Damals im Herbst“ – vom Erntedank, vom Basteln mit Kastanien oder von einer Wanderung.

Bitte scannen Sie Ihre Aufnahmen ein, laden Sie sie hier in der Bildergalerie hoch und schreiben Sie in der Bildbeschreibung das Jahr, die Namen der Personen und eine kurze Anekdote dazu.