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La Dolce Vita von damals: Wir suchen eure nostalgischen Urlaubsfotos aus Italien
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen?
Fürs nächste Mal freuen wir uns auf alte Bilder (20er- bis 90er-Jahre) zum Thema „Damals im Italien-Urlaub“. Bitte einscannen, via Galerie hochladen und im Bildtext mit Ort, Jahr und die Namen angeben.