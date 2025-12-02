Jetzt Fotos hochladen!
Schnappschüsse gesucht: So schön war es „damals“ zu Weihnachten in Tirol
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen? Wie hat man damals in Tirol gelebt?
Für diese Folge freuen wir uns auf alte Fotos (ca. 20er-bis 90er-Jahre) zum Thema „Damals zu Weihnachten“.
Bitte einfach einscannen und auf der „Damals“-Plattform hochladen, in der Bildbeschreibung Ort, Jahr und eine kleine Anekdote dazuschreiben.