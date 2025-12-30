Jetzt Fotos hochladen!
Schnappschüsse gesucht: Wir suchen Fotos von „damals“ mit den Sternsingern
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen? Wie hat man damals in Tirol gelebt?
Für diese Folge freuen wir uns auf alte Fotos (ca. 20er-bis 90er-Jahre) zum Thema „Damals mit den Sternsingern“.
Bitte einfach einscannen und in der Galerie hochladen, in der Bildbeschreibung Ort, Jahr und eine kleine Anekdote dazuschreiben.