Jetzt Fotos hochladen!
Silvester-Schnappschüsse gesucht: So hat Tirol den Jahreswechsel damals gefeiert
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen? Wie hat man damals in Tirol gelebt?
Für diese Folge freuen wir uns auf alte Fotos (ca. 20er-bis 90er-Jahre) zum Thema „Damals zu Silvester/Neujahr“.
Bitte einfach einscannen und und in der Galerie hochladen, in der Bildbeschreibung Ort, Jahr und eine kleine Anekdote dazuschreiben.