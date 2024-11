Zeitreise durch Tirol: Wir suchen Schnappschüsse von „damals“ im ersten Schnee

Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen? Wie hat man damals in Tirol gelebt? Wie hat der Alltag in den verschiedenen Epochen ausgesehen – erzählt über alte Fotos, die von den 30er-Jahren bis hinein in die 90er reichen sollen.