Jetzt Fotos hochladen!
Zeitreise in die Vergangenheit: Wir suchen Fotos von damals bei der Arbeit
Der Blick zurück. Erinnerungen an eine vielleicht schon vergessene Zeit. Diese Zeitreise wollen wir mit unserer neuen Serie „Damals“ wagen. Dabei sollen nicht alte Ansichten im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen. Wie waren sie damals angezogen? Wie hat man damals in Tirol gelebt?
Für die nächste Folge suchen wir alte Aufnahmen zum Thema „Damals bei der Arbeit“. Ob auf dem Feld oder am Schreibtisch, in der Werkstatt oder im Haushalt – die Fotos sollten zwischen 1900 und 1999 entstanden sein.
Bitte einfach Fotos einscannen und hier hochladen, gern mit Ort, Jahreszahl und netten kleinen Anekdoten versehen.