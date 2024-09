Hochburgen, Zuwächse und Verluste: FPÖ gewinnt in fast allen Gemeinden dazu, ÖVP verliert überall

Die FPÖ konnte bei der Nationalratswahl am Sonntag bis auf drei Gemeinden in Österreich überall zulegen, die ÖVP in keiner einzigen. Ihre Hochburgen hatten beide Parteien in Tirol. Auch die übrigen Listen schnitten in Tiroler Gemeinden mitunter besonders gut bzw. schlecht ab. Ein Überblick.