Teamchef Rangnick holt Tiroler Friedl ins Aufgebot zurück

Wien – ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab am Montag sein Aufgebot für die anstehenden Spiele in der UEFA Nations League gegen Kasachstan (10. Oktober, 20.45 Uhr) und Norwegen (13. Oktober, 20.45 Uhr) bekannt.

Österreichs Auswahl steht nach zwei Spieltagen bereits unter Zugzwang, will man das Ziel Gruppensieg nicht frühzeitig aus den Augen verlieren. Nach einem 1:1 gegen Slowenien und einem 1:2 in Norwegen hält die Rangnick-Elf lediglich bei einem Zähler.

„Wenn wir so auftreten wollen, wie es in der EM-Quali und bei der EURO war, dann müssen wir All-In gehen. Das war in den letzten beiden Spielen nicht dauerhaft der Fall. Dort müssen wir wieder hinkommen“, sagte Rangnick in Hinblick auf das Länderspiel-Doppel. (TT.com)