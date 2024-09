Flughäfen Brüssel und Charleroi streichen für Dienstag alle Flüge

Das Sicherheitspersonal und die Reinigungskräfte der Flughäfen Zaventem und Charleroi streiken am morgigen Dienstag. Rund 350 Flüge fallen aus.

Brüssel – Wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals haben die Flughäfen der belgischen Hauptstadt Brüssel und der nahen Stadt Charleroi für Dienstag alle Flüge gestrichen. Wie die Betreiber der beiden Flughäfen am Montag mitteilten, fallen rund 350 Flüge aus. Sicherheitspersonal und Reinigungskräfte wollen am Dienstag in Brüssel für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren.