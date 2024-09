Kamin in Flammen: Feuerwehr musste in Wenns ausrücken

Wenns – 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wenns und Jerzens mussten am Montag zu einem Kaminbrand in Wenns ausrücken. Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 13 Uhr alarmiert. In einem Privathaus kam es beim Heizen zu einer starken Rauchentwicklung. Der Kamin der Holzbrikett-Heizung fing Feuer.