Sturm „Helene“: Mindestens 100 Menschen in den USA ums Leben gekommen

Washington – Durch den Sturm „Helene“ im Südosten der USA sind nach Angaben der US-Behörden inzwischen mindestens hundert Menschen ums Leben gekommen. Allein im besonders stark betroffenen Bundesstaat North Carolina wurden 39 Todesopfer registriert, wie die örtlichen Behörden Montagfrüh mitteilten. Weitere 25 Todesopfer gab es in South Carolina, 17 in Georgia, 14 in Florida, vier in Tennessee und ein Todesopfer in Virginia.

Sturm „Helene“ zieht Spur der Verwüstung

„Helene“ war am Donnerstagabend (Ortszeit) als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde an der Golfküste im Nordwesten des Bundesstaats Florida auf Land getroffen. Medien sprachen vom stärksten Hurrikan, der je die Region Big Bend erreicht habe. Big Bend („Große Krümmung“) bezeichnet den Küstenabschnitt, wo der nordamerikanische Kontinent in die Halbinsel Florida übergeht.

Zahl der Toten könnte noch steigen

Später schwächte sich „Helene“ zu einem Tropensturm ab und zog weiter Richtung Norden über die Appalachen bevor er sich ganz auflöste. Starke Winde ließen in der gesamten Region Bäume, Stromleitungen und Mobilfunkmasten umstürzen. Hilfsgüter mussten auf dem Luftweg in abgeschnittene Ortschaften gebracht werden. Laut der Zeitung USA Today waren am Sonntagabend noch mehr als zwei Millionen Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Totenzahl könne noch weiter steigen, hieß es.

In South Carolina, einem der am stärksten betroffenen Bundesstaaten, appellierte Gouverneur Henry McMaster an die Bevölkerung: „Es ist ein verheerender Schlag, aber wir werden das überstehen. Hilfe ist auf dem Weg, aber es wird dauern“. Die Bundesbehörde für Katastrophenschutz (FEMA) berichtet von schweren Schäden an Wasserversorgungssystemen, Kommunikationsnetzen und wichtigen Verkehrswegen in der gesamten Region.

📽️ Video | Mann und Hund aus tobender See gerettet

Schäden in Milliardenhöhe, Hilfe zugesagt

US-Präsident Joe Biden hatte schon am Wochenende den Betroffenen Hilfe zugesagt. Am Montag in Washington sagte er erneut weitreichende Unterstützung für die Opfer zu. „Wir werden die Ressourcen weiter aufstocken, einschließlich Lebensmittel, Wasser, Kommunikationsmittel und lebensrettende Ausrüstung“, sagte Biden. Der Einsatz der Behörden und Helfer werde andauern, „solange es nötig ist, um diese Arbeit zu beenden“.

Biden kündigte an, die Ressourcen aufzustocken. © IMAGO/Pool/ABACA

Die Schätzungen für die entstandenen Schäden reichen von 15 Milliarden bis über 100 Milliarden Dollar (13,44 bis 89,62 Mrd. Euro), wie Versicherer und Prognostiker am Wochenende mitteilten. Das genaue Ausmaß der Schäden und wirtschaftlichen Verluste wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.