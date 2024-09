Steinblock löste sich und traf Wanderin: 38-Jährige in Nassereith schwer verletzt

Nassereith – Mit schweren Verletzungen musste am Wochenende eine Wanderin ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Das berichtete die Polizei am Montag. Die 38-Jährige war am Samstag gegen 17.50 Uhr mit ihrem Mann und ihren zwei Hunden vom Fernsteinsee über einen steilen Steig in Richtung der Ruine Sigmundsburg aufgestiegen.