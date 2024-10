ÖVP-Vorstand spricht Nehammer Vertrauen aus

Darunter waren der Oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Klubobmann August Wöginger, die beim Eintreffen in die Wiener Lichtenfelsgasse allesamt erklärten, an Nehammer festzuhalten. Bei der Regierungsbildung bzw. Sondierungsgesprächen seien aber zuerst "andere am Ball". Weiters wird in der Sitzung das Wahlergebnis besprochen und über das weitere Vorgehen beraten. Ob auch schon Verhandlungsteams für Sondierungsgespräche zusammengestellt werden, ist noch offen.

Die ÖVP "ist eine Partei, die immer regieren will, der Ball liegt aber bei anderen", meinte Stelzer. Selbiges sagte auch Mikl-Leitner. Ein "weiterwurschteln wie bisher" sei aber keine Option, sagte WKO-Chef Harald Mahrer. Der Kanzler selbst ging wie auch Listenzweite Claudia Plakolm und der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer schweigend an den Medienvertretern vorbei. Nach Ende des Vorstandstreffens wird er um die Mittagszeit vor die Medien treten. Nicht gesehen waren beim Vordereingang in die Parteizentrale die beiden Landeshauptmänner, die demnächst eine Wahl zu schlagen haben, Christopher Drexler in der Steiermark und Markus Wallner in Vorarlberg.