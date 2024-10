Österreicher kaufen häufig Fleisch in Aktion und dann mehr

Der Fleischkonsum in Österreich liegt bei 57,6 Kilo pro Kopf jährlich. Laut einer Umfrage greifen 38 Prozent beim Fleisch sehr häufig zu Aktionsware und kaufen dann oft mehr als geplant (20 Prozent). Nur zwölf Prozent wissen, woher das Fleisch stammt, das sie beim letzten Restaurantbesuch gegessen haben. Das zeigt die Erhebung des Market Instituts im Auftrag von Vier Pfoten zum Welttierschutztag am 4. Oktober. Gefordert wird eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie.