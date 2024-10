Lkw mit 30 Rindern in Kundl angehalten: Massiv überladen, Tiere hatten zu wenig Platz

Kundl – Erneut wurde in Tirol ein Tiertransporter wegen mehrerer massiver Übertretungen gestoppt. Der Lkw, der mit 30 Rinderbullen von Tschechien nach Italien unterwegs war, missachtete am Montagabend das Fahrverbot auf der B171 Tiroler Straße und wurde deshalb in Kundl von der Polizei angehalten.