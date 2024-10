Gerüstet für anspruchsvolle Aufgaben: Pflegefachkräfte feierten Abschluss in Zams

13 PflegefachassistentInnen und neun PflegeassistentInnen haben ihre Ausbildung am St. Vinzenz Bildungszentrum abgeschlossen.

Zams – Zwei Jahre haben die 13 PflegefachassitentInnen gemeinsam gelernt, ein Jahr dauerte die Ausbildung der neun PflegeassitentInnen am St. Vinzenz Bildungszentrum (BiZ) in Zams. Nun erhielten sie alle ihre Diplome und Zeugnisse. „Die Pflegeassistenzberufe bieten weit mehr als praktische Unterstützung, da sie Fachwissen und die Fähigkeit erfordern, auch anspruchsvolle pflegerische Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und komplexe Situationen einzuschätzen“, sagte BiZ-Direktorin Margarethe Achenrainer bei der Verleihung.

Fachkräfte im Gesundheits- und Pflegebereich sind auch in Tirol sehr gefragt – in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Alten- und Pflegeheimen aber auch im ambulanten Bereich. Ausbildungsmöglichkeiten am BiZ sind unter anderem Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und das Upgrade zur Pflegefachassistenz.