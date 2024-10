Taxacher und Co. räumten bei Stocksport-ÖM ab, Kunstbahnrodler zurück auf Eis

Kunstbahnrodeln: Das Trockentraining ist für Lara Kipp, Selina Egle und Rodel-Cheftrainer Christian Eigentler beendet. Ab heute geht es in Lillehammer (NOR) endlich auf jenes Eis, das für die Kufen-Artisten die Welt bedeutet. Bis zum Saisonstart (30.11.) wird auf sechs verschiedenen Strecken trainiert.

Das ÖRV-Team startet in Norwegen in die Eis-Saison.

Stocksport: „Für mich war es ein perfektes Wochenende“, schwärmte Stocksportler Matthias Taxacher, nachdem er sich in Stattersdorf den Staatsmeistertitel im Zielbewerb gesichert hatte. Auch im Teambewerb ging Gold bei Damen und Herren nach Tirol. Stefanie Wörgötter wurde im Einzel Vierte.

Handball: Mit Siegen über die Liga-Konkurrenten Bruneck und Brixen fixierten die Damen des UHT Telfs/Meinhardinum den Sieg im Vorbereitungsturnier in Brixen. Die Saison in der Serie A2 beginnt am 19. Oktober.