Parfum in Schwaz gestohlen: 22-jähriger Dieb bei Fahndung in Strass aus dem Verkehr gezogen

Schwaz – Einen raschen Fahndungserfolg konnte die Polizei am Montag erzielen. Wie die Ermittler berichten, bemerkte am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr ein 40-Jähriger, wie ein Mann in einem Geschäft in Schwaz zwei Parfumflaschen stahl und dann umgehend zu seinem Auto ging. Daraufhin meldete er den Diebstahl einer Mitarbeiterin des Ladens, welche dann die Polizei rief.