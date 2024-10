Geld anlegen und in eine lebenswerte Zukunft investieren? Ich kann. Ich WILL.

Ihr Geld entscheidet heute, wie die Welt von morgen aussieht.

Sie suchen eine moderne Möglichkeit für Ihre Veranlagungen und möchten sich nicht laufend um Ihre Geldanlage kümmern? Dann könnte WILL – die digitale Vermögensverwaltung von Raiffeisen– das Richtige für Sie sein: nachhaltig, mit voller Transparenz, Kosteneffizienz und Risikokontrolle. Und das schon ab € 5.000,– einmalig und darüber hinaus mit der Möglichkeit des monatlichen Investierens ab € 100,–.

Das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile auch im Bereich der Geldanlage allgegenwärtig. Hier ist Raiffeisen mit interessanten Anlageprodukten wie WILL, der digitalen Vermögensverwaltung, am Puls der Zeit. WILL steht für Investments, die etwas bewegen – ökologisch, ökonomisch und sozial. Kombiniert mit nachhaltigen ETFs bieten die Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds eine weltweit vielfältige Kapitalveranlagung, die nachhaltiges Wirtschaften unterstützt. Es wird dabei in globale Aktien- und/oder Anleihenfonds investiert, die auf Basis von ESG-Kriterien (ESG = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) als nachhaltig eingestuft werden. Sie investieren also nur in jene Länder bzw. Unternehmen, welche diese strengen Nachhaltigkeitskriterien auch wirklich erfüllen. Mit einem nachhaltigen Investment kann jede und jeder Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen und an einem sinnvollen Wertewandel sowie einer Steigerung der allgemeinen Lebensqualität mitwirken. So leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die Welt von morgen.

Ihre ideale Anlageform finden.

Beantworten Sie ein paar wenige Fragen zu Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihrer Verlust- und Risikotragfähigkeit, Ihrer Risikobereitschaft und dem Anlagezweck. Daraus wird Ihr persönliches Risikoprofil ermittelt und ein darauf basierender Anlagemix vorgeschlagen.

Ihr Geld arbeitet automatisch für Sie.

Das im Rahmen von WILL veranlagte Vermögen wird in unterschiedliche Musterportfolios investiert, die ausschließlich in Wertpapierfonds und ETFs (börsengehandelte Indexfonds) veranlagen. Sämtliche Käufe, Verkäufe, Kapitalmaßnahmen und dergleichen werden automatisiert vorgenommen, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Die Veranlagung erfolgt aktiv durch unsere Veranlagungsexpert:innen. Die WILL-Portfolios werden auf Basis der jeweiligen Markteinschätzung angepasst, bei einer negativen Markteinschätzung reduziert und bei einer positiven Markteinschätzung erhöht.

Jederzeit online einsehbar.

Um jederzeit und überall auf Ihre Veranlagung zugreifen zu können, steht Ihnen die WILL-App zur Verfügung. Damit behalten Sie Ihr veranlagtes Vermögen, die Zusammenstellung Ihres Portfolios, die Wertentwicklung und die getätigten Transaktionen immer im Blick.

Ob Sie bereits Raiffeisen-Kund:in sind oder noch nicht – der Weg zu WILL ist denkbar einfach. © RLB Tirol

Ich will WILL.

Ob Sie bereits Raiffeisen-Kund:in sind oder noch nicht – der Weg zu WILL ist denkbar einfach. Sie wählen selbst, ob Sie WILL direkt digital, in Mein ELBA oder in Ihrer Raiffeisenbank abschließen. Das bedeutet auch, dass Sie immer eine:n Ansprechpartner:in an Ihrer Seite haben. Denn trotz fortschreitender Digitalisierung steht bei Raiffeisen persönlicher Service immer noch an erster Stelle.

Informieren Sie sich auf raiffeisen-tirol.at/will oder vereinbaren Sie gleich Ihren persönlichen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie.