Rezession lässt Arbeitslosigkeit steigen, Tirol weiter klar unter Bundesschnitt

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer stieg im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,6 Prozent. In Tirol fiel der Anstieg zwar noch höher aus, doch insgesamt ist die Quote weiter deutlich niedriger als in den meisten anderen Bundesländern. Die Teuerung bremste sich indes weiter ein.