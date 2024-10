Zehn Monate nach Kreuzbandriss: ÖFB-Star Alaba wieder im Lauftraining

Madrid – David Alaba ist knapp zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss auf den Rasen zurückgekehrt. Der Wiener wurde am Montagnachmittag in Real Madrids Trainingszentrum im Lauftraining gesichtet, Bilder und ein Video davon postete Österreichs Fußball-Star auf Instagram. An Mannschaftstraining ist vorerst aber noch nicht zu denken.