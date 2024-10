Grüne Staatssekretärin Mayer gibt ihr Amt schon jetzt ab

Wien – Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gibt ihren Posten am Mittwoch nach der Enthebung der Bundesregierung ab. Das gab ihr Büro am Dienstag per Aussendung bekannt. Der Schritt sei "schon lange vereinbart" und finde "auf eigenen Wunsch" Mayers statt, hieß es. "Es war mir eine große Freude und Ehre", die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur zu gestalten, so die scheidende Staatssekretärin. Mayer wird demnächst in die Präsidentschaftskanzlei zurückkehren.