Asfinag-Pläne für Luegbrücke sind fix: Das kommt ab Jänner auf die Autofahrer zu

Der Autobahnbetreiber Asfinag hat am Dienstag seine Pläne für die Luegbrücke präsentiert. Zumindest bis 2027 wird die Einspurigkeit in beiden Fahrtrichtungen der Brennerautobahn auf diesem Abschnitt zum Regelbetrieb. An bis zu 170 Tagen im Jahr wird es aber dennoch eine Zweispurigkeit geben, zusätzliche Lkw-Fahrverbote werden empfohlen.