MCI: Zukunftsorientiert studieren mit weltweiten Chancen

30 Bachelor- und Masterstudien, kompakte Weiterbildungen und zwei internationale Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten MCI Studierende auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot und mci.edu/weiterbildung

Laufende Zukunftsorientierung ist eine der tragenden Säulen der Unternehmerischen Hochschule®. Mit dem neu gestalteten Bachelor Sozial-, Gesundheits- & Public Management, dem berufsbegleitenden Master Mechatronik – Automation, Robotics & AI oder dem Executive MBA in Health Management (in Vorbereitung) gibt es weitere spannende Möglichkeiten zur Höherqualifizierung und Karrieregestaltung.

Ab Herbst 2025 wird es möglich sein am Campus Lienz ein MCI Technikstudium zu starten. In einem berufsbegleitenden Studienmodell wartet ein interdisziplinäres erstes Studienjahr in Lienz, nach welchem eine von vier angebotenen ingenieurwissenschaftlichen Spezialisierungsrichtungen ab dem zweiten Studienjahr in Innsbruck fortgesetzt wird, inklusive Auslandssemester und Berufspraktikum. Jetzt informieren: mci.edu/lienz