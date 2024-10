Schon die zweite Pleite am Standort: Mechatronik-Betrieb in Erl ist insolvent

Über das Vermögen der Firma Machines Highest Mechatronic GmbH in Erl, kurz MHM, ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Auch die Vorgängerfirma am selben Standort, die MHM Siebdruckmaschinen GmbH, ist 2009 in die Pleite gestürzt. Geplant ist eine Sanierung, dennoch bangen die 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze.