Abendshopping & Handwerksmarkt

Wenn Schwaz zum Abendshopping einlädt, ist für jeden etwas dabei. Von Einkauf bis Unterhaltung wird ein kunterbuntes Programm geboten, Handwerksmarkt, Sportvorführungen und Straßenmusik inklusive.

Das große Einkaufsfest in der Silberstadt mit spektakulärem Programm am Freitag, 11. Oktober, von 17 bis 22 Uhr.

Am Freitag, 11. Oktober, wird die Silberstadt Schwaz erneut in ein Einkaufsparadies verwandelt! Das legendäre Abendshopping lädt nicht nur zum entspannten Bummeln und Entdecken ein, sondern bietet ein ganz besonderes Einkaufserlebnis, das weit mehr als nur Shoppen beinhaltet.

Die Geschäfte in der Schwazer Altstadt und den Stadtgalerien öffnen an diesem Tag ihre Türen für ein einzigartiges Shopping-Event bis 22 Uhr. Besucher erwartet ab 17 Uhr neben verlockenden Angeboten auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das keine Wünsche offenlässt. Die gesamte Altstadt verwandelt sich in eine lebendige Bühne, auf der Musik, Tanz und artistische Darbietungen die Gäste in Staunen versetzen.

Auf dem vielfältigen Programm stehen unter anderem mehrere Livebands, die für eine tolle musikalische Untermalung sorgen, eine Open-Air-Disco sowie zahlreiche Showeinlagen und Walking Acts, die das bunte Treiben auf den Straßen bereichern. Für das leibliche Wohl sorgen eine Vielzahl an Streetfood- und Kulinarikständen, die Köstlichkeiten für jeden Geschmack bieten. Außerdem gibt es spannende Pop-up-Stores zu entdecken. Für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Bastelstationen, Kinderschminken, Airbrush-Tattoos und einer großen Hüpfburg. Die Stadtgalerien verwandeln sich mit beeindruckenden Modenschauen in einen pulsierenden Laufsteg.

Neuer Einkaufspass

Zeitgleich mit dem Abendshopping findet der Handwerksmarkt statt, der mit über 30 Ausstellern und Verkaufsständen lockt. Hier kommen Kunstliebhaber und Handwerksbegeisterte voll auf ihre Kosten. Von kunstvoller Keramik über liebevoll gestaltete Holz- und Papierwaren bis hin zu handgefertigten Schmuckstücken, Seifen, Näharbeiten u. v. m. – der Schwazer Handwerksmarkt bietet eine Fülle von schönen und einzigartigen Einzelstücken. Er zählt zu den Hotspots für alle, die auf der Suche nach besonderer Handwerkskunst, Dekoartikeln oder Unikaten sind.

Neu für alle Shoppingbegeisterten ist der Einkaufspass: Wer bei drei verschiedenen Geschäften einkauft und Stempel sammelt, hat die Chance, bei der großen Ziehung am Stadtplatz tolle Preise in Form von Silberzehnern zu gewinnen, und kann so mehr als nur den Einkauf des Abends zurückgewinnen.

Alle Infos zum Einkaufspass sowie zahlreiche Angebote unter www.schwaz.at und www.kaufinschwaz.at

Schwaz trifft Wirtschaft

Schwaz trifft Wirtschaft ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen sechs führender Unternehmen der Region. Eine Betriebsbesichtigung dauert etwa 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos.

Ein Blick hinter die Kulissen innovativer Unternehmen.

Mit dem Projekt „Schwaz trifft Wirtschaft“ möchte Schwaz der heimischen Wirtschaft eine Bühne bieten: Am 16. Oktober haben Interessierte die einmalige Gelegenheit, sechs führende Unternehmen der Region hautnah und kostenlos zu erleben. Per Shuttlebus geht es auf drei spannende Touren, die einen tiefen Einblick in den Arbeitsalltag und die Innovationskraft dieser Betriebe ermöglichen.

Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören das Greentech-Unternehmen SynCraft, die Stadtwerke Schwaz mit ihrem Wasserkraftwerk, die Tyrolit Gruppe, die Adler-Werk Lackfabrik, die DAKA Unternehmensfamilie und die Geschützte Werkstätte mit ihrem Werk in Vomp. Jede Betriebsbesichtigung bietet den Teilnehmern die Chance, mehr über die vielfältigen Job- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu erfahren. Die Unternehmen haben so einiges für die Besucher geplant. Schwaz trifft Wirtschaft ist eine Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen und Interessierten sowie eine Möglichkeit, die regionale Wirtschaft zu entdecken.

Jetzt auf www.schwaz-trifft-wirtschaft.at anmelden!

20 Jahre Kulturmeile

Schauspieler und Regisseur Markus Plattner führt durch die Burg Freundsberg. Bequem von Station zu Station: Der Nostalgie-Bus bringt die Kulturmeile-Besucher:innen zu den einzelnen Einrichtungen. Heuer neu dabei: Im „Gleis 4“ gibt es am 26. Oktober ein buntes Programm.

Die Schwazer Kulturmeile feiert 20. Geburtstag und das heißt: 20 Locations und Aktionen für zwei Jahrzehnte! Für alle Kulturliebhaber:innen hält der Nationalfeiertag ein buntes Angebot der Schwazer Kultureinrichtungen bereit. Der Tag der offenen Museumstür hat dabei zwei neue Programmpunkte im Gepäck.

Der 26. Oktober ist der Tag, an dem die Silberstadt nie schläft. Der diesjährige Startschuss fällt im Franziskanerkloster, wo mit Kanonenschlägen und einem Kurzkonzert des quartett.kultur.tirol einer der Kultur-Höhepunkte im Jahreslauf eingeläutet wird. Die Schwazer Kulturmeile bietet von 11 bis 18 Uhr kulturelle Erlebnisse bei freiem Eintritt in die Schwazer Museen und spannende Entdeckungsreisen in die Welt der Kunst und der Geschichte.