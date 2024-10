FPÖ soll den NR-Präsident stellen: Bures für Beibehaltung des ungeschriebenen Gesetzes

Ende Oktober konstituiert sich der neue Nationalrat. Dabei wird auch der neue Nationalratspräsident gewählt. Von den Gepflogenheiten her steht das zweithöchste Amt der Republik der stimmenstärksten Partei zu, also der FPÖ. SPÖ-Spitzenpolitikerin Doris Bures will daran ebenso wenig ändern wie ÖVP-Obmann Karl Nehammer.