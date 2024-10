Wer mit wem? Was für die Koalitionsformen spricht – und was dagegen

Wien – Nach den Zahlen wäre die Sache sehr einfach: Das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl vom Sonntag macht vier Varianten für eine künftige Bundesregierung möglich. Eine Koalition von FPÖ und SPÖ scheidet aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus politischen Gründen aus. Eher unwahrscheinlich ist auch die Beteiligung der Grünen an einer türkis-roten Koalition: In der ÖVP ist nach fünf Jahren Koalition die Abneigung gegen den Noch-Partner groß.