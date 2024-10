Studierende kochen Kürbissuppe und Käsekuchen für den guten Zweck

Studierende des Master-Studiums „Internationales Sozial- und Gesundheitsmanagement“ kochen am kommenden Freitag im Dinnerclub in Innsbruck. Damit soll das Mentoring-Programm des Vereins „Sindbad“ unterstützt werden.

Innsbruck – „Management kann man nicht am Papier lernen“, sagt Chiara Wachter. Sie studiert „Internationales Sozial- und Gesundheitsmanagement“ am MCI. Zusammen mit Studierenden ihres Lehrgangs wird – unter dem Motto „Genießen und Gutes tun“– ein Abend im Dinner Club veranstaltet. „Unterstützen wollen wir mit unserem Essen den Verein Sindbad“, erklärt Mitorganisatorin im MCI-Kurs, Olga Kricsfalusi.

Der Verein „Sindbad“ will Lebenswelten verbinden. Deshalb wurde ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen. „Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten werden zusammengespannt und unterstützen sich“, berichtet Isabell De Luca von „Sindbad“ in Innsbruck. Auch Isabell selbst war schon Mentorin.

Ein Jahr lang hat sie eine junge Frau dabei unterstützt, ihren Weg in eine höhere Schule zu finden. „Sie war damals 15 Jahre alt und wollte ihr Leben selbst in die Hand nehmen“, erzählt De Luca. „Meine Jugendliche war damals 15 Jahre alt und wollte ihr Leben selbst in die Hand nehmen", erzählt De Luca. „Das Mädchen hat Migrationsbiografie, lebt allerdings schon viele Jahre in Österreich. Ich begleitete sie auf ihrem Weg in die Lehre als Hotel- und Gastgewerbeassistentin, der sie nun seit 2 Jahren engagiert nachgeht."