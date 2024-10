Mohamed Al Fayed soll auch Prinzessin Diana sexuell belästigt haben

London – Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, sind die zahlreichen schweren Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed, den ehemaligen Eigentümer des Londoner Luxuskaufhauses Harrods, um ein weiteres unglaubliches Detail reicher: Demnach soll Al Fayed auch die spätere Freundin seines Sohnes Dodi, Prinzessin Diana, massiv belästigt haben. Das erzählte ihr früherer Butler Paul Burrell der Boulevardzeitung.

Schon seit den späten Achtzigerjahren habe der Milliardär versucht, Diana in seine Einflusssphäre zu bringen. Sie war damals mit Prinz Charles verheiratet und lernte Al Fayed 1986 bei einem vom Londoner Luxuskaufhaus Harrods gesponserten Polospiel kennen. Al Fayed, Besitzer von Harrods, soll Diana regelmäßig Geschenke gemacht und sie in seine Villa und Geschäfte gelockt haben. Ein „Widerling“ sei er laut Diana gewesen, so schildert es Burrell. „Er legt dauernd seine Hände auf mich“, soll Diana zu ihrem Butler demnach gesagt haben.