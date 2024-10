„Im Moment“ keine Gefahr für Israel durch iranische Angriffe

Washington/Beirut – Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel hat die israelische Armee am Dienstagabend vorläufig Entwarnung gegeben. „Im Moment“ gehe keine Gefahr mehr vom Iran aus, erklärte die Armee am Abend. Die Menschen könnten die Schutzräume wieder verlassen. Angesichts der Raketenangriffe hatte US-Präsident Joe Biden die Armee seines Landes angewiesen, Israel zu Hilfe zu kommen und iranische Raketen abzuschießen. Das erklärte das Weiße Haus am Dienstag in Washington.