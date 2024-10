Bitteres 0:4 gegen Brest: Salzburg schlitterte in ein Heimdebakel

Salzburg - Red Bull Salzburg ist in der Fußball-Champions-League am Dienstag in ein Heimdebakel gelaufen. Die Mozartstädter mussten sich Stade Brest mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. Die Gastgeber waren kurioserweise lange Zeit die gefährlichere Mannschaft, scheiterten aber an der eigenen Ineffizienz und defensiven Unzulänglichkeiten. Die Aufstiegschancen sind nach zwei klaren Niederlagen zum Auftakt der neuen Ligaphase bereits äußerst gering.