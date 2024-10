Auto rollte ins Tal und landete auf Hydrant: 59-Jähriger bei Unfall in Imst verletzt

Imst – Bei einem Verkehrsunfall in Imst ist am Dienstagabend ein 59-jähriger Autolenker verletzt worden. Der Mann fuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem Pkw vom Streleweg in Richtung Bergl, um seinen 52-jährigen Beifahrer dort abzusetzen. Auf Höhe der Hausnummer 21 wendete der Mann und fuhr rückwärts eine Steigung hinauf.