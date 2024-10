Luegbrücken-Neubau: Kick it like Herbert?

In der Theorie und in den Simulationen klingt vieles plausibel, verständlich und logisch. Ob der Jahreswechsel den TirolerInnen im Allgemeinen und den WipptalerInnen im Speziellen nun aber tatsächlich ein weitgehend stau- und sorgenfreies Inkrafttreten des Luegbrücken-Maßnahmenpakets bringt, wie es der Autobahnbetreiber Asfinag verspricht, steht noch auf einem weitgehend unbeschriebenen Papier. Ebenso, wie und ob Vielleicht-Regierungsmitglied Herbert Kickl sein blaues Tunnel-Versprechen in Gries am Brenner einzulösen gedenkt.