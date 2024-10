Deutsche Schlagerlegende kommt nach Tirol: Andrea Berg heizt Ischgl ein

Im Frühjahr erwartet Fans und Musikliebhaber des deutschen Schlagers ein spektakuläres Event: Andrea Berg, bekannt von Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“ wird beim „Top of the Mountain Spring Concert“ auf der Idalp in Ischgl auftreten.

Ischgl – Helene Fischer tat es im Jahr 2018, nun zieht die Nummer zwei des deutschen Popschlagers nach: Andrea Berg wird am 6. April im Tiroler Wintersport-Hotspot Ischgl gastieren, und zwar im Rahmen des „Top of the Mountain Spring Concert“ auf der auf 2320 Höhenmetern gelegenen Idalp. Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Beginn des Konzerts ist um 13 Uhr. Der Eintritt ist im Skiticket enthalten. Karten dafür gibt es hier.

Die 58-jährige Berg gehört mit bisher über 16 Millionen Tonträger zur ersten Reihe der deutschsprachigen Musikstars.

Chart-Topperin im deutschsprachigen Raum