Sonderlob für Inter-Torschütze Arnautovic: „Chance genutzt“

Marko Arnautovic hat sich bei Inter mit seinem ersten Saisontor in Erinnerung gerufen. Nach dem 4:0 der Mailänder in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad erhielt der Wiener wie auch sein Sturmpartner Mehdi Taremi am Dienstagabend Sonderlob von Simone Inzaghi. „Sie hatten ihre Chance verdient und sie sehr gut genutzt“, hielt Inters Cheftrainer fest. Nach dem 0:0 bei Manchester City zum Auftakt sind die Nerazzurri in der Königsklasse auf Kurs.